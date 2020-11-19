В Черняховском районе внедорожник столкнулся с тракторным прицепом

"Шкода", в которой пострадали водитель и пассажир Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Черняховском районе в среду 18 ноября произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, авария произошла на 99 километре 300 метров автодороги «Калининград - Черняховск – Нестеров» в 17 часов 28 минут.

- Автомобиль марки «Шкода» под управлением 44-летнего водителя, осуществляя движение со стороны города Гусева в сторону города Черняховска на прямом участке дороги неверно выбрал безопасную дистанцию, - поясняют в пресс-службе ведомства, - в результате чего допустил столкновение с прицепом трактора «ГЛАСС 850» под управлением 44-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и 44-летняя пассажирка автомобиля «Шкода» получили травмы.