Под Правдинском автомобиль с водителем без прав улетел в кювет

В Правдинском районе вечером в среду 18 ноября произошло серьезное ДТП с автомобилем «Фольксваген». Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, авто следовало в 21 час 15 минут со стороны поселка Фрунзенское в направлении поселка Перевалово. За рулем сидел 27-летний мужчина без водительских прав.

- На прямом участке дороги он неверно выбрал скоростной режим, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего допустил съезд с дороги в придорожный кювет слева по ходу движения транспортного средства, - сообщает пресс-служба ведомства, -после чего допустил наезд на дерево и дальнейшее опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» получил травмы.