Под Калининградом поймали грабителя банкоматов

Ранним утром на улице Калининградской в Гвардейске к установленному там банкомату подошел какой-то мужик и принялся лупить по стеклу терминала молотком. Стекло выдержало, заверещала охранная сигнализация, и злоумышленник, оставив свои попытки, поспешил скрыться. Между прочим, внутри банкомата в тот момент находилось 2, 8 миллиона рублей.

Через несколько дней в городке был зафиксирован второй подобный инцидент. Только на сей раз преступник предпочел орудовать под покровом ночной темноты – на часах было около 23:00. Банкомат в переулке Центральный, хранивший в себе 2, 6 миллиона рублей, подвергся атаке с помощью молотка, пассатижей и ножа. Результат для налетчика был тот же, что и в первом случае – оказалось, подобную технику делают на редкость крепкой.

Однако сотрудники угрозыска МО МВД России «Гвардейский» решили не ждать, когда преступный замысел, наконец, осуществится. По горячим следам им удалось задержать подозреваемого – им оказался местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

- В ходе выяснения обстоятельств произошедшего стражи порядка установили причастность задержанного к еще одному преступлению – краже, - добавили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - По фактам попыток взлома банкоматов возбуждены уголовные дела о приготовлении к преступлению и покушении на преступление.