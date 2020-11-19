В Калининграде 100 добровольцев сдали донорскую кровь

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде на площади Победы областная станция переливания крови провела выездную акцию, в ходе которой было заготовлено в общей сложности более 40 литров цельной донорской крови.

Организаторы отметили, что акция проходила и в стационарных условиях – на Станции переливания крови Калининградской области.

В учреждение на улице Чкалова пришел 41 доброволец, мобильная бригада в центре Калининграда приняла 59 человек.

Как сообщили медики, в этом году в связи с ограничениями, связанными с противоэпидемическими мероприятиями по COVID-19, для безопасности доноров соблюдаются все необходимые дополнительные меры, в том числе социальная дистанция и масочный режим.