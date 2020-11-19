Жителя Пионерского забили до смерти и закопали на даче

Дело было в этом октябре, в городе Пионерский, на одной из тамошних дач. Компания местных жителей устроила пирушку с обильными возлияниями. Как это часто случается, по ходжу пьянки ее участники поссорились, и пионерцы, одному из которых 32, а другому – 38 лет, принялись охаживать кулаками и ногами своего 29-летнего собутыльника. Остановились лишь когда тот перестал подавать признаки жизни.

Труп решили далеко не нести – закопали в яме тут же, на участке. И, накоротке помянув безвременно усопшего, разошлись каждый по своим делам.

Трудно сказать, как долго удалось бы скрывать убийство, но 13 ноября свидетель преступления, сам не принимавший участие в жуткой расправе, решил заявить о произошедшем в правоохранительные органы. Следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР, а также сотрудники угрозыска отдела полиции по Пионерскому городскому округу МО МВД России «Светлогорский» немедленно выехали по указанному адресу. И действительно обнаружили в месте, указанном свидетелем, останки человека.

- Светлогорским межрайонным следственным отделом УСКР двум горожанам предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, - сообщила официальный представитель ведомства Наталья Гацко. - Оба мужчины задержаны, допрошены, по ходатайству следствия в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.