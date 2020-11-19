7 школьников, 29 медиков: У кого в Калининграде за сутки обнаружили коронавирус

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки в Калининградской области зарегистрирован 161 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- 10 пенсионеров;

- 29 медицинских работников;

- четверо работающих на промышленных предприятиях;

- 13 сотрудников образовательных учреждений;

- 13 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 6 работников торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 2 предприятий сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника предприятий телекоммуникационных услуг;

- 3 сотрудника охранного предприятия;

- сотрудник банка;

- сотрудник учреждения культуры;

- 45 индивидуальных предпринимателелей и иных работающих;

- 7 учащихся, все выявлены активно по контакту с заболевшими родственниками (школа 2, 50,43,46 Калининград, школа Нестеров, школа Пионерский);

- 3 студента (Прибалтийский судостроительный техникум, Гусевский политехнический техникум, КГТУ);

- воспитанник детского сада 99 (выявлен активно по контакту в семье);

- 2 неорганизованных ребёнка до года и 2-х лет ( контакт по семье);

-17 неработающих.

Всего в области по состоянию на 19 ноября, зарегистрировано 9 415 случаев заражения.