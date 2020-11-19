7 школьников, 29 медиков: У кого в Калининграде за сутки обнаружили коронавирус

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За сутки в Калининградской области зарегистрирован 161 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- 10 пенсионеров;
- 29 медицинских работников;
- четверо работающих на промышленных предприятиях;
- 13 сотрудников образовательных учреждений;
- 13 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 6 работников торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 2 предприятий сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника предприятий телекоммуникационных услуг;
- 3 сотрудника охранного предприятия;
- сотрудник банка;
- сотрудник учреждения культуры;
- 45 индивидуальных предпринимателелей и иных работающих;
- 7 учащихся, все выявлены активно по контакту с заболевшими родственниками (школа 2, 50,43,46 Калининград, школа Нестеров, школа Пионерский);
- 3 студента (Прибалтийский судостроительный техникум, Гусевский политехнический техникум, КГТУ);
- воспитанник детского сада 99 (выявлен активно по контакту в семье);
- 2 неорганизованных ребёнка до года и 2-х лет ( контакт по семье);
-17 неработающих.
Всего в области по состоянию на 19 ноября, зарегистрировано 9 415 случаев заражения.