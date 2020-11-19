Калининградской области прогнозируют поздний выход на плато по коронавирусу

Калининградская область не попала в список регионов РФ, приближающихся к плато по заболеваемости коронавирусом. Скорее даже наоборот.

Центр экономических исследований строит свой прогноз, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19, созданной на основе официальной статистики.

- Темп роста заболеваемости COVID-19 в нашей стране заметно снизился, выход на плато уже заметен в ряде регионов, - заявил эксперт по статистике и моделированию Центра Агаси Тавадян.

По его словам, в числе таких регионов - Еврейская автономная область, Севастополь, Калмыкия, Брянская, Кемеровская, Рязанская, Магаданская, Пензенская, Амурская, Орловская, Архангельская, Оренбургская, Ростовская, Смоленская, Липецкая, Воронежская, Новосибирская области, республика Алтай, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Карачаево-Черкессия, Ханты-Мансийский автономный округ.

Зато российский эксклав на Балтике оказался в перечне регионов, где наиболее тяжелая ситуация и прогнозируется более поздний выход на плато. Вместе с нами там Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Коми, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская и Псковская области, Карелия и Чечня.