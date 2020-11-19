В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в четверг, 19 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах в Центральном районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 20 часов света не будет на:
ул. К. Маркса 120-158
ул. Каштановая аллея 73
пр-т Мира 132
ул. Лейт. Катина 4-6
ул. Чернышевского 78, 80, 85, 87,
89-89 (д/с-ясли гимназии Альбертина), 103 (д/с № 37)
ул. Чкалова 1-3, 2, 2а, 5, 12, 12а, 14
До 15:00 не будет воды в Московском районе на ул. Дзержинского 36.
До 16:00 в этом же районе на пр-те Ленинском 109а, ул. Мореходной 3, 3а и ул. Краснооктябрьской 1а, 1в, 9, 9в.
В Ленинградском районе до 16:00 вода отключена на ул. А. Невского 149-153, до 17:00 – на ул. Ген. Галицкого 19-25 и на ул. Звёздной 25а, 27-31, 33-37.
В Центральном районе до 17:00 приостановлено водоснабжение в мкр-не. Чкаловск на ул. Мира 4-6.