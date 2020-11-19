Мэрия – о нарисованной брусчатке у Нижнего озера: Так не останется

. Фото: сообщество "Типичный Калининград"

В Калининграде у лестницы возле памятника Маринеско на Нижнем озере горожане заметили нарисованную на бетоне брусчатку вместо оригинальной кладки. Очевидцы возмутились «художествами».

В администрации Калининграда поспешили с комментарием.

«Как это иногда случается, когда работа ещё недоделана, но доступ на объект уже частично открыт, у людей могут возникать вопросы - неужели это так и останется? Конечно, нет», - сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что по проекту, там должна быть оборудована скамья, а сам парапет будет обшит лиственницей.

«Дело в том, что по ходу работ в том месте возникла производственная необходимость понизить лестничную площадку, поэтому подпорная стенка сейчас и видна. Вот и вся история. А «узоры» на бетоне - это обыкновенное «творчество» рабочих», - отметили в мэрии.