В Калининграде откроется центр цифрового образования детей

В Калининграде в Прибалтийском судостроительном техникуме первый откроется центр цифрового образования детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В новом образовательном пространстве создано шесть Кубов: мобильная разработка, программирование на Python, VR/AR-разработка, кибергигиена и большие данные, основы программирования на Java, системное администрирование. Также там размещены функциональные зоны: лекторий, коворкинг, шахматная гостиная, интерактивная научно-познавательная зона.

По данным правительства, за учебный год в центре планируется обучить не менее 500 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Около 1 600 детей примут участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах на базе IT-куба.