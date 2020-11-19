Калининградца оштрафовали за комментарий в интернете

В буквальном смысле слова поплатится житель Озерска за свой комментарий, размещенный на одном из новостных порталов.

Внимание горожанина привлекла информация под названием «Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода». Под ней-то, как установило позже следствие, мужчина и разместил свое высказывание, «содержащее негативную оценку групп лиц, объединенных по признаку национальной принадлежности, а также положительную оценку враждебных действий против данной группы лиц». В итоге на юзера завели «административку» по статье 20.3.1 КоАП РФ – «Совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека».

- В судебном заседании ответчик свою вину признал, не отрицал, что он размещал на новостном сайте комментарий под указанной статьей, однако утверждал, что у него не было умысла, направленного на возбуждение ненависти либо вражды, - сообщили в пресс-службе Озерского районного суда.

Раскаяние в содеянном, равно как и факт совершения правонарушения впервые, были приняты судом к сведению. И виновный отделался штрафом в размере 5 тысяч рублей.