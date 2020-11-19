Власти просят калининградских водителей стать волонтерами и доставлять медиков на вызовы

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В ноябре в Калининградской области возобновил работу региональный штаб акции взаимопомощи #МыВместе. Волонтёры помогают в доставке одиноким пожилым и маломобильным людям продуктов и лекарств.

Власти призывают калининградских водителей т стать автоволонтёрами, которые смогут помочь как с доставкой необходимых вещей, так и в обеспечении выездов медиков на вызовы. Благодаря этому врачи смогут посещать больше пациентов за смену.

«Только объединяя наши усилия, мы вместе можем справиться с угрозой распространения коронавируса. Мы все читаем новости, следим за статистикой и понимаем, что сейчас как никогда очень важно помочь всем врачам добраться до тех, кто обращается за медицинской помощью. Неоценимую помощь в этом могут оказать именно волонтёры на личных автомобилях», – отметил руководитель агентства по делам молодёжи Денис Калиновский.