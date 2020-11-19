Райффайзенбанк направит на благотворительность средства, предназначенные на проведение корпоративных мероприятий

Все сэкономленные средства Раффайзенбанка будут разделены поровну между сотрудниками, и в декабре каждый из них получит доступ к своему виртуальному счету на корпоративном портале, чтобы решить, на какие конкретно цели направить выделенную сумму. Специально для этого будет создан внутренний благотворительный маркетплейс, где можно будет адресно помочь детям, взрослым, пожилым людям, животным, а также окружающей среде.

- Вынужденно отменяя новогодние мероприятия во всех городах нашего присутствия, мы не хотели лишать людей праздника, - отметил председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин. - Давно доказано, верный способ почувствовать себя счастливее – это сделать счастливыми других. Но как выбрать какой-то один фонд или одно направление, которому стоит помочь? Значительной доли пожертвований из-за пандемии лишились многие. Мы посчитали справедливым, чтобы каждый сотрудник сам решил, кому он хочет помочь в этот Новый год.

Пожертвовать можно будет как всю доступную сумму разом, так и частями, если кто-то хочет поддержать сразу несколько организаций. Кроме того, каждый сотрудник сможет добавить любую сумму сверх выделенных банком денег. Сбор средств завершится в канун Нового года.

Партнером акции АО Раффайзенбанк стал сервис Добро Mail.ru. Сумма пожертвований составит порядка 45 млн рублей.

- 2020 год стал непростым для многих, но прежде всего – для подопечных некоммерческих организаций по всей стране. Мы рады, что благодаря нашему взаимодействию сотрудники банка вместе с проверенными фондами подарят самые добрые и полезные подарки: они помогут детям выздороветь, тяжелобольным взрослым – пройти реабилитацию и снова стать опорой своей семье, принесут заботу одиноким пожилым людям, дадут кров бездомным животным или помогут решить экологические проблемы, – отметила Александра Бабкина, руководитель социальных проектов Mail.ru Group и сервиса Добро Mail.ru. - Только объединив усилия, мы можем изменить сферу благотворительности в стране.