Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки был выявлен 161 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 14-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 114 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 6
Нестеровский городской округ - 3
Балтийский городской округ - 4
Пионерский городской округ - 1
Гвардейский городской округ - 1
Полесский городской округ - 8
Гурьевский городской округ - 9
Светловский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ - 3
Светлогорский городской округ - 3
Славский городской округ – 1
Советский городской округ - 2
Черняховский городской округ – 3