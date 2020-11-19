Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки был выявлен 161 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 14-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 114 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 6

Нестеровский городской округ - 3

Балтийский городской округ - 4

Пионерский городской округ - 1

Гвардейский городской округ - 1

Полесский городской округ - 8

Гурьевский городской округ - 9

Светловский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ - 3

Светлогорский городской округ - 3

Славский городской округ – 1

Советский городской округ - 2

Черняховский городской округ – 3