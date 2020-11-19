Мэрия: В Калининграде ежедневно 175 автобусных остановок обрабатывают антисептиком

. Фото: мэрия Калининграда

Ежедневно в Калининграде антисептиком обрабатываются около 175 остановок. С учётом того, что в Калининграде всего 375 остановочных пунктов, каждый павильон в среднем моют 1 раз в два дня, сообщает пресс-служба городской администрации.

Обрабатывают антисептиком и городской общественный транспорт.

«Все трамваи, троллейбусы и автобусы сразу после смены приезжают в гараж, где их сначала моют, а затем и дезинфицируют. «Оздоровительные» процедуры для техники проводятся ежедневно, как правило, вечером и ночью. Впрочем, водители и кондукторы на конечных остановках в течение дня также регулярно проводят обработку поручней дезинфицирующими составами, проветривание салонов», - заверили в горадминистрации.

По словам руководителя «Калининград-ГорТранса» Александра Ершова, за все время пандемии у них было выявлено только трое «контактных» сотрудников, которые оперативно самоизолировались сразу после того, как это выяснилось. При этом, заболевших среди персонала автопредприятия нет.