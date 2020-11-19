В калининградские поликлиники поступило 165 тыс доз вакцины от гриппа

. Фото: Александр Подгорчук

В поликлиники Калининградской области поступило около 165 тыс. доз вакцины, из них 116 тысяч доз трехвалентной вакцины для взрослого населения и 49 тысяч доз квадривакцины для детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для того, чтобы получить прививку, необходимо обратиться в свою поликлинику по месту прикрепления.

Всего власти ожидают, что охват населения иммунизацией против гриппа составит 60 процентов. В первую очередь прививки необходимо сделать жителям из групп риска, к которым относятся дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше трудоспособного возраста, призывники и лица с хроническими заболеваниями.