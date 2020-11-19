В Черняховске молодая уголовница оплачивала покупки чужой картой

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В Черняховске полицейские задержали местную жительницу, которая устроила шоппинг за чужой счет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимая 25-летняя женщина нашла банковскую карту и поспешила обновить свой гардероб. СМС за покупки стали приходить владелице карты – 72-летней местной жительнице, которая сразу же обратилась в полицию.

Полицейские установили личность злоумышленницы и доставили ее в отдел. На нее завели уголовное дело по статье «Кража», женщине грозит до 6 лет лишения свободы.