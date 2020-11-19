В Калининграде моржи устроят заплыв по Преголе вокруг острова Канта

. Фото: "Янтарные моржи"

В Калининграде спортсмены-моржи организиуют 15-ти километровый кольцевой заплыв по реке Преголе. Команда «Янтарных моржей» поплывет вокруг островов Канта и Октябрьского. Как сообщают организаторы, заплыв состоится в воскресенье, 22 ноября.

«Наш заплыв приурочен ко Дню Моржа, отмечаемому с 2008 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы WWF России. Мы хотим привлечь внимание общественности к проблеме вымирания моржей, а также к плохому состоянию экологии реки Преголи», - рассказали в калининградском клубе.

Отмечается, что заплыв пройдет под четким присмотром сотрудников ГО и ЧС, ГИМС и Водной полиции.

Заплыв будет не соревновательный и не массовый, поэтому не коснулся запрещающих мер в связи с эпидемиологической ситуацией.

Старт и финиш моржей состоится на причале у «Рыбной деревни» 22 ноября. Начало в 10:00). По прогнозу температура воды и воздуха составит в этот день 5 градусов. Все желающие калининградцы приглашаются горячо поддержать спортсменов!