В Калининградской области нашли клад саксонского фарфора

Найденный клад фарфора Фото: Форум копателей Калининграда

В сообществе «Форум копателей Калининграда» в четверг 19 ноября появилась публикация о найденном в регионе кладе с немецкой посудой. Судя по опубликованным фотографиям, чашки и тарелки были сложены в железный бак, после чего закопаны в землю предположительно кем-то из немцев, депортированных в конце 1940-х из бывшей Восточной Пруссии.

Готовый к продаже клад Фото: Форум копателей Калининграда

Нашедший клад калининградец мгновенно выставил найденные предметы на продажу. 5 тарелок он оценил в 2,5 тысячи рублей, а кружки в 2 тысячи рублей.