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В Калининградской области нашли клад саксонского фарфора

Его тут же выставили на продажу в соцсетях
Иван МАРКОВ
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Найденный клад фарфора

Найденный клад фарфора

Фото: Форум копателей Калининграда

В сообществе «Форум копателей Калининграда» в четверг 19 ноября появилась публикация о найденном в регионе кладе с немецкой посудой. Судя по опубликованным фотографиям, чашки и тарелки были сложены в железный бак, после чего закопаны в землю предположительно кем-то из немцев, депортированных в конце 1940-х из бывшей Восточной Пруссии.

Готовый к продаже клад

Готовый к продаже клад

Фото: Форум копателей Калининграда

Нашедший клад калининградец мгновенно выставил найденные предметы на продажу. 5 тарелок он оценил в 2,5 тысячи рублей, а кружки в 2 тысячи рублей.