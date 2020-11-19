В 2021 году в Калининграде планируют расселить 11 аварийных домов

. Фото: Александр Подгорчук

В 2021 году в Калининграде планируется расселение 6 домов, новые квартиры получат 273 человек. Жители ещё 5 домов станут новоселами за счет инвесторов. Такие данные были озвучены на заседании комитета градорегулированию и земельным ресурсам городского совета депутатов.

Всего на муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания», на 2021 год будет выделено 201,5 млн рублей. На 2022 год запланировано финансирование в размере 559,9 миллионов.

«К сожалению, не так активно идет переселение, как бы мы хотели, - прокомментировал председатель городского Совета Андрей Кропоткин. - В 2020 году мы переселяли дома, признанные аварийными и ветхими в 2013 году. Для нас эта программа очень важна, люди ждут переезда».

Андрей Кропоткин отметил, что в этом году город покупает для аварийщиков квартиры с отделкой по одной цене (53-54 тыс. руб. за «квадрат»), в следующем цена будет выше.