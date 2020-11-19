В Калининграде 140 обманутых дольщиков получили новые квартиры

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде обманутые дольщики компаний «Альфастрой» и «Регион-Сервис» получили новые квартиры. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, жилье получили 140 участников долевого строительства, еще 20 человек получили денежные компенсации.

Напомним, компания «Альфастрой» не достроила 83-многоквартирный дом на улице А. Невского, 192-а в Калининграде. 44 дольщика согласились на квартиры на Борисовском бульваре.

96 дольщиков ООО «Регион-Сервис» получили квартиры на улице А. Невского, 188-б в Калининграде. Завершение строительства стало результатом совместной работы региональных властей и фонда жилищного и социального строительства.

По данным пресс-службы правительства, в 2021 году планируется вручить ключи от квартир 214 дольщикам компаний «Вивагс» и «Ганза-Сервис».

«Мы ежегодно выделяем порядка 150 миллионов рублей из регионального бюджета на решение проблем обманутых дольщиков. Хочу также выразить благодарность Министерству обороны за передачу земельного участка по улице Артиллерийской, где в настоящий момент фонд ведет строительство объектов. Это позволит нам полностью закрыть тяжелое наследие долевого строительства», – сказал губернатор Антон Алиханов.