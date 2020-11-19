Калининградец хочет отсудить 250 тысяч за нападение собаки на его дочь

В августе этого года на карьере в поселке Озерки собака породы хаски набросилась на отдыхающую 5-летнюю девочку и несколько раз укусила ее. Пострадавшего ребенка срочно доставили в детскую областную больницу, где у нее диагностировали ушиблено-рваные раны шеи и предплечья, ссадины головы и шеи.

Как сообщает пресс-служба Московского районного суда, родители девочки подали в суд на владельца собаки, посчитав, что он не соблюдал правила содержания домашних животных и не обеспечил контроль над своим псом.

Компенсацию причиненного морального вреда ребенку, а также юридические расходы и расходы на медосвидетельствование родители оценили в 250 тысяч рублей.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 23 ноября.