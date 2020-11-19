Умер председатель Союза участников Великой Отечественной войны Калининградской области

Владимир Нижегородцев. Фото: Правительство Калининградской области

Ушел из жизни председатель Союза участников Великой Отечественной войны и ветеранов ВМФ Калининградской области Владимир Нижегородцев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, он умер в четверг, 19 ноября, на 63 году жизни. Свои соболезнования родным, друзьям и коллегам Владимира Нижегородцева выразил губернатор Антон Алиханов.

Владимир Нижегородцев пришел в ветеранское движение Балтфлота в 2009 г. За активное участие в военно-патриотическом воспитании в 2010 году вошел в состав президиума областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. С 2012 г. – председатель комитета Союза участников ВОВ и ветеранов ВМФ Калининградской области.