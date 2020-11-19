Власти рассказали о рейдах по проверке масочного режима в транспорте Калининграда

. Фото: Правительство Калининградской области

Рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте продолжаются в Калининграде. Очередную проверку сотрудники областного министерства развития инфраструктуры совместно с полицией провели 19 ноября.

- Сегодня работали в районе площади Василевского в Калининграде. В полномочиях министерства проверить, как соблюдают масочный режим водитель и кондуктор, – рассказал замминистра развития инфраструктуры региона Алексей Ржанов.

По итогам прошедшего рейда протоколов составлено не было, потому что водители, кондукторы и пассажиры были в масках.

Однако, как рассказали в пресс-службе правительства, за период с

октября провели уже 35 рейдов на областных и муниципальных автобусных маршрутах. По фактам несоблюдения масочного режима составлено 20 протоколов в отношении автотранспортных предприятий, материалы направлены в суд.