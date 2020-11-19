Закопали в саду: полицейские раскрыли жестокое убийство под Пионерским

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Полицейские задержали подозреваемых в смертельном избиении 29-летнего жителя Пионерского, которое произошло в начале октября этого года.

Как сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая, между двумя приятелями и их жертвой произошел бытовой конфликт во время распития спиртных напитков на бесхозном приусадебном участке под Пионерском. Злоумышленники избили потерпевшего, а когда он перестал подавать признаки жизни, закопали его на том же участке.

- Сообщений о безвестном исчезновении молодого человека не поступало. Однако полицейские обратили внимание, что мужчина нигде не появляется уже долгое время, - рассказала Светлана Поставничая. - Оперативники разыскали свидетеля, а затем при помощи кинолога и заброшенный участок, который оказался местом преступления. За свой чудовищный поступок два жителя Пионерского взяты под стражу в зале суда.

Подонкам может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.