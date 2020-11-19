В Калининграде у самого старого в мире сивуча разболелись зубы

Сивуч Ким. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградском зоопарке у сивуча (это такой крупный тюлень) разболелись зубы. Бедолага страдает от боли, начал отказываться есть и сильно похудел. Проблема серьезная – сильное воспаление на верхней челюсти в области верхних клыков. Врачи собирались удалять клыки, но на консилиуме решили не делать этого.

Как сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка, от оперативного вмешательства специалисты отказались.

«Животное слишком старое, ему уже 30 лет и, по данным международной системы учета зоопарковских животных ZIMS, Ким - самый старый сивуч в мире! В базе данных нашлись сведения о сивучах-долгожителях, умерших в возрасте 28 и 29 лет (средняя продолжительность жизни самцов сивучей в природе - 18-20 лет, в неволе - 20-25), но 30 лет - это уже абсолютный рекорд!», - отмечают в зоопарке.

Определились, что операция рискована для сивуча.

«Приняли решение об улучшении качества жизни последних дней (недель? месяцев?) Кима путем, так называемого, консервативного решения. Ему даются антибиотики и обезболивающее, чтобы снять воспаление и боль. И он уже снова начал есть и потихоньку плавать», - сообщила директор зоопарка Светлана Соколова.

СПРАВКА «КП»

Ким родился на острове Тюлений на Дальнем Востоке в 1990 году, в двухлетнем возрасте оказался в Московском цирке, а в 1997 году преехал в Калининград. Как и большинство возрастных животных, сивуч болеет. Ветеринарные врачи регулярно обрабатывают кожу Кима, он принимает лекарства, иногда приходится устраивать чистку неба, зубов, промывание. Тренированный Ким спокойно позволяет себя лечить, он полностью доверяет своим киперам.