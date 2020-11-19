В Калининградской области школьники впервые сдали ЕГЭ по информатике на компьютерах

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области пробный экзамен по информатике прошел в четверг, 19 ноября в 23 пунктах. В мероприятии приняли участие 285 11-классников из 11 муниципалитетов региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, каждый школьник сдавал экзамен за отдельным компьютером с использованием специального программного обеспечения и языков программирования. На выполнение заданий было отведено 3 часа 55 минут. Экзаменационная работа состояла из 31 задания.

В 2021 году 11-классники будут сдавать ЕГЭ по информатике в компьютерной форме, и сейчас важно было проверить техническую готовность, отработать процедуру, сообщают в Минобре.

Глобальная тренировка прошла в штатном режиме, без сбоев.

Подробно о сдачи ЕГЭ по информатике на компьютере можно узнать из видеозаписи онлайн-консультации.