В деревне викингов «Кауп» под Зеленоградском построят 10-метровую деревянную башню

. Фото: Администрация Зеленоградска

В деревне викингов «Кауп» в поселке Романово Зеленоградского района начали возводить главную входную группу – надвратную башню. Об этом сообщает администрация Зеленоградска.

«Уже установлены несущие столбы высотой 3 метра и 6 метров. Башня будет трехэтажной, высота 10 метров, длина 14 метров и целиком выполнена из дерева», - говорится в сообщении.

Башню возводят по проекту «Живая история – воссоздание истории тысячелетней давности» в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-Литва 2014-2020.