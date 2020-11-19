В отелях Калининградской области туристам предложили жить и удаленно работать

В отелях Калининградской области стартовала программа «Удаленка на Балтике» – в период до 20 марта 2021 все желающие могут переехать в отель не менее, чем на месяц, и работать удаленно.

Как рассказала руководитель Информационно-туристического центра Галина Офицерова, выгода для участников составляет от 40 до 60%, говорит:

- Сейчас очень многие в период пандемии ушли на удаленную работу, почему бы не совместить удаленную работу с прогулками по Балтийскому побережью, тем более это безопасно, - говорят организаторы.

В акции участвуют около 10 отелей в Калининграде и на берегу моря. Цена проживания за месяц варьируется от 30 до 60 тысяч рублей.