В Калининграде в детских садах и школах запретили новогодние утренники

Светлана Трусенева. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области официально запретили новогодние мероприятия в детских садах и школах, чтобы дети не покидали помещений, не ходили в актовые залы. Об этом министр образования Калининградской области Светлана Трусенева рассказала во время прямого эфира в Инстаграме «Клопс».

- У нас на сегодня правила таковы в детском саду: детки могут находиться в группе, но перемещаться по детскому садику в какие-то другие помещения запрещено, - сказала Светлана Трусенева.

Также министр сообщила, что эпидситуация в калининградских детсадах лучше, чем в школах. По словам Светланы Трусеневой, в регионе 286 детских садов и заболеваемость там намного ниже, чем в прошлом году в период сезонного гриппа и ОРВИ.

Что касается школ, то, по словам министра, в регионе «катастрофы с заболеваемостью учителей и детей нет». Да и в списке умерших от ковида педагогов нет.

При этом для замены заболевших учителей учреждения образования планируют привлекать студентов БФУ имени И. Канта.