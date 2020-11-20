Калининградку оштрафовали за репост публикации о взрыве в здании ФСБ

Второй Западный окружной военный суд признал жительницу Калининграда виновной в оправдании и пропаганде терроризма в соцсетях. Женщина заплатит штраф 350 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Марию Бонцлер.

Как отметила адвокат, прокуратура требовала для калининградки пять с половиной лет колонии.

По словам Марии Бонцлер, женщина покаялась и призналась, что «сделала репост публикации, находившейся в свободном доступе, но не думала, что это уголовно наказуемое деяние».

Напомним, 31 октября 2018 года в здании УФСБ в Архангельске 17-летний местный житель Михаил Жлобицкий взорвал бомбу.