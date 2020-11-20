В Калининграде в 2021 году благоустроят 7 дворов

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На 2021 год утвержден список из 7 дворовых территорий в Калининграде для благоустройства. Выделенная сумма для этого составила 143 млн рублей. Об этом сообщает глава Калининграда Андрей Кропоткин в Инстаграме.

«Я надеюсь адреса еще будут добавлены, и мы сможем изыскать средства для ремонта 2-3 дворовых территорий дополнительно. В данный момент комитет городского хозяйства до 30 ноября принимает от управляющих компаний заявки на благоустройство дворовых территорий на 2022 -2024 годы», - отметил глава.

Список дворов не приводится.

По словам градоначальника, в 2020 году в Калининграде проводили ремонт на 14 дворовых территориях.