В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 20 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов света не будет на пр-кте Мира 4 и ул. Носова 5-11,18-20.

До 20 часов отключено электричество на ул. К. Назаровой 51-71, ул. М-ра Козенкова 16-22,21-25, ул. Типографская 18-20а, ул. З. Космодемьянской 26 (СОШ №53)

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 на ул. Эльблонгской 9-11. С 16:00 до 22:00 будет отключена холодная вода на пл. Победы, 4.