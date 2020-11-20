30 пенсионеров, 27 медиков, 48 предпринимателей: Кто заболел коронавирусом в Калининграде за минувшие сутки

В Калининграде новый рекорд по заболевшим коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 173 случая коронавирусной инфекции: 113 из них протекают с симптомами ОРВИ, 37 пациентов с пневмонией, а у 23 заболевание без симптомов. Всего нарастающим итогом в регионе выявлено 9588 случаев.

Среди заболевших:

- 30 пенсионеров;

- 27 медицинских работников;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 6 сотрудников образовательных учреждений;

- 17 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 9 работников торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудников предприятий сферы ЖКХ;

- 1 сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг;

- 2 сотрудника охранного предприятия;

- 1 сотрудник банка;

- 1 работник с/х предприятия;

- 48 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 7 учащихся (школы олимпийского резерва, №33, №6, №24, гимназии №32, №40, ШИЛИ);

- 2 студента (Бизнес-колледж, Гусевский политехнический колледж);

- 6 неработающих.