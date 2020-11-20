30 пенсионеров, 27 медиков, 48 предпринимателей: Кто заболел коронавирусом в Калининграде за минувшие сутки

В Калининграде новый рекорд по заболевшим коронавирусом
Фото: Артем КИЛЬКИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 173 случая коронавирусной инфекции: 113 из них протекают с симптомами ОРВИ, 37 пациентов с пневмонией, а у 23 заболевание без симптомов. Всего нарастающим итогом в регионе выявлено 9588 случаев.
Среди заболевших:
- 30 пенсионеров;
- 27 медицинских работников;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 6 сотрудников образовательных учреждений;
- 17 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 9 работников торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 5 сотрудников предприятий сферы ЖКХ;
- 1 сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг;
- 2 сотрудника охранного предприятия;
- 1 сотрудник банка;
- 1 работник с/х предприятия;
- 48 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 7 учащихся (школы олимпийского резерва, №33, №6, №24, гимназии №32, №40, ШИЛИ);
- 2 студента (Бизнес-колледж, Гусевский политехнический колледж);
- 6 неработающих.