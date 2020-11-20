Калининградка пыталась вынести алкоголь из супермаркета на Московском проспекте

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Жительница Калининграда в течение года неоднократно приходила в супермаркет на Московском проспекте и проносила через кассу неоплаченные товары.

Выяснилось это когда она, в очередной раз, пыталась вынести из магазина бутылку алкоголя, спрятав в сумке.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, она пронесла выпивку через кассу без оплаты. Сотрудница магазина нажала кнопку тревожной сигнализации.

На место незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны и задержал 37-летнюю даму. Ее передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.