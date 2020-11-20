Вора из Советска задержали в Санкт-Петербурге

Весной этого года в Советске обворовали квартиру в одном из домов по Калининградскому шоссе (есть там улица с таким названием). Подобрав ключи, вскрыли дверь и унесли сейф, внутри которого находились охотничье ружье «Сайга», 40 патронов к нему, документы, ювелирные изделия и 630 тысяч рублей наличными. Куш был изрядный, что и говорить!

Сейф чуть позже обнаружили на окраине города – выпотрошенным. Воры забрали драгоценности и деньги, благоразумно не тронув оружие и боеприпасы с документами. И то неплохо!

О ходе дальнейшего расследования рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

- Оперативникам угрозыска отела полиции Советска удалось выяснить, что к краже причастны двое местных жителей. Одного из них - ранее судимого за аналогичное преступление 26-летнего мужчину удалось задержать. Тот сообщил, что прежде чем отправиться «на дело», вместе со своим 28-летним приятелем долго следил за домом состоятельного советчанина, изучал распорядок дня и маршруты передвижений хозяина жилища. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и отработки круга общения подозреваемого, было установлено местонахождение его подельника.

Оказалось, второй участник кражи еще в апреле залег на дно в Санкт-Петербурге, сняв там квартиру. Опера отправились в служебную командировку в северную столицу и благополучно задержали второго подозреваемого. Сейчас он уже доставлен на малую родину и водворен в следственный изолятор. Предварительное расследование продолжается, полицейские занимаются розыском похищенного имущества.