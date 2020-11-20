На пункте пропуска Кибартай до 15 декабря ремонтируют дорогу, движение затруднено

Ехать в Литву предлагают через пункт пропуска Советск-Панемуне. Фото: Александр КАТЕРУША

На пункте пропуска Кибартай начали ремонт дорог, поэтому в ближайшие дни и ориентировочно до 15 декабря возможны затруднения при перемещении транспортных средств через границу. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни со ссылкой на Таможенную службу Литвы.

«Рекомендуем всем заинтересованным лицам учитывать вышеприведенную информацию и планировать поездки в Литву через пункт пропуска Советск-Панемуне», - отметили в пресс-службе и напомнили, что через этот пункт пропуска движение транспортных средств с массой свыше 18 тонн и максимальной нагрузкой на ось более 5 тонн запрещено.