Подозреваемую по уголовному делу о пожаре в реабилитационном центре отправили под домашний арест

Сегодня, 20 ноября Ленинградский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство сотрудников регионального Управления СКР об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой по уголовному делу о пожаре в реабилитационном центре 27 октября. Как известно, тогда погибли три человека. Следственными органами СКР по Калининградской области было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как сообщили в УСКР, суд согласился с доводами следствия и отправил 49-летнюю председателя общественной организации – учредителя реабилитационного центра под домашний арест.

- Подозреваемой, в частности, запрещено общаться с фигурантами уголовного одела, пользоваться средствами связи и интернетом, - добавила официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. - Обязанность по контролю за исполнением подозреваемой запретов, наложенных судом, возложена на уголовно-исполнительную инспекцию управления ФСИН региона.