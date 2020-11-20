Коронавирус за сутки выявили в 18-ти городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки было выявлено 173 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 86 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 12
Нестеровский городской округ - 6
Озерский городской округ - 1
Балтийский городской округ - 3
Пионерский городской округ - 2
Гвардейский городской округ - 3
Полесский городской округ - 1
Гурьевский городской округ – 19
Правдинский городской округ - 1
Гусевский городской округ - 4
Светловский городской округ - 3
Зеленоградский городской округ - 11
Славский городской округ – 1
Советский городской округ - 8
Черняховский городской округ – 9
Мамоновский городской округ – 1
Неманский городской округ - 2