Коронавирус за сутки выявили в 18-ти городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено 173 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 86 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 12

Нестеровский городской округ - 6

Озерский городской округ - 1

Балтийский городской округ - 3

Пионерский городской округ - 2

Гвардейский городской округ - 3

Полесский городской округ - 1

Гурьевский городской округ – 19

Правдинский городской округ - 1

Гусевский городской округ - 4

Светловский городской округ - 3

Зеленоградский городской округ - 11

Славский городской округ – 1

Советский городской округ - 8

Черняховский городской округ – 9

Мамоновский городской округ – 1

Неманский городской округ - 2