В Калининграде на водителя завели дело за сбитого ребенка

В Калининграде на водителя завели уголовное дело после ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла летом на улице Аллея Смелых. 74-летний водитель «Киа» в районе дома №57 сбил 9-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП школьник получил телесные повреждения.

Полицейские провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, очевидцев и потерпевшего. Установлено, что водитель был трезв. Расследование уголовного дела продолжается.