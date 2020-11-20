Руководство СКР наградило школьниц, спасших ребенка от падения с высоты

По поручению Председателя Следственного комитета России сотрудники Следственного управления СКР по Калининградской области вручили школьницам из города Неман – Дарье Токаревой и Алине Чернявской именные благодарности.

Летом прошлого года девятиклассницы увидели на подоконнике раскрытого окна первого этажа одного из домов на городской площади полуторагодовалую девочку, которая тянулась на улицу за выпавшей наружу игрушкой. Школьницы подбежали к окну, чтобы подхватить малышку в случае падения. Достать до подоконника они не могли, поскольку он находился на трехметровой высоте.

- Держа вытянутые вверх руки, Дарья и Алина отвлекали ребенка разговорами, звали кого-нибудь из родителей девочки, но безрезультатно, - рассказали в УСКР. - Снять малышку с подоконника помог случайный прохожий, который вызвал сотрудников полиции.

Позже выяснилось, что все это время мать девочки спокойно спала в комнате! Женщина привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка.