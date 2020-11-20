Власти Калининграда потратили 6,7 млн рублей устранение последствий вандализма

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На устранение последствий вандализма город с начала 2020 года потратил 6,7 млн рублей. Об этом сообщила врио главы администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Этих денег хватило бы на поддержку 7 проектов благоустройства по программе инициативного бюджетирования. Или же на эти средства можно было бы высадить 350 деревьев ценных пород возрастом 12–15 лет. Вместо этого, деньги были потрачены на восстановление автобусных остановок, детских площадок, урн, скамеек, фонарей, и, конечно же, стен и памятников», - сказала Дятлова.

По ее словам, особенно несознательные граждане повредили 311 остановок, 309 из них уже приведены в порядок. Также досталось 217 урнам и 23 фонарям, все они сейчас отремонтированы. То же самое касается 123 ящиков для инвентаря.

«Ещё мы успели починить 53 из 63 повреждённых детских площадок. В рейтинге популярности у вандалов высшие строки традиционно занимают скамейки — их мы восстановили уже более 700 штук, и фасады — пришлось перекрасить почти 1000 стен», - добавила врио главы администрации.