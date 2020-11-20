Клиенты «Райффайзенбанка» выбирают растениеводство

. Фото: Википедия

В октябре владельцы кредитных карт «Райффайзенбанка» «Кэшбэк на все» потратили на комнатные растения более 305 000 рублей. Месяцем ранее подобные расходы составили сумму порядка 260 000 рублей.

Растениеводство - новый мировой тренд. Сегодня комнатные растения достигли такой популярности, которой не было с 1970-х.

- Отчасти это объясняется тем, что горожане таким образом компенсируют недостаток общения с природой. Пандемия коронавируса и самоизоляция только обострили это чувство. Сегодня #urbanjungle из одного из самых упоминаемых тегов в инстаграме перерос в целую философию жизни, - отмечают в банке.

Средний чек одной покупки комнатных растений и необходимого для них инвентаря составил 1258 рублей. При этом минимальная трата была 20 рублей, а самая крупная – 6280 рублей. Максимальный кэшбэк в этой категории в октябре составил 120 рублей.

- По карте «Кэшбэк на все» мы возвращаем 1,5% с любой покупки в любой категории товаров и услуг, даже за самые мелкие траты. Керамические горшки, грунт и удобрения для растений — все заслуживает кэшбэка, — рассказала Дарина Хохлушина, руководитель направления по развитию розничного бизнеса макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка.

Владельцам кредитных карт «Кэшбэк на все» «Райффайзенбанк» возвращает всегда 1,5% от стоимости любой покупки по карте Visa Gold без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий. Карта «Кэшбэк на все» бесплатна в обслуживании. Доступный лимит — 600 000 рублей. Беспроцентный период — до 52 дней.

Как отмечается, под начисление кэшбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятия наличных, переводы на другие карты и прочие квази-кэш операции, пополнения счетов (интернет провайдеров, мобильных операторов, электронных кошельков), оплата ЖКХ, страхования, штрафов, гэмблинг и лотерейных билетов, а также операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности. Банк оставляет за собой право запросить у клиента подтверждение покупок.

Больше о возможностях кредитной карты «Кэшбэк на все» можно узнать на raif.ru.