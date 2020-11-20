Мошенник из Ярославля орудовал в Калининграде под видом волонтера

В отдел полиции по Центральному району обратилась 64-летняя жительница Калининграда. Женщина сообщила, что у нее со счета списали 8 тысяч рублей, хотя она не производила никаких операций.

Оперативники угрозыска выяснили, что накануне к пенсионерке заходил молодой незнакомец, представившийся волонтером. Сказав, что ошибся адресом, парень попросил у хозяйки телефон – мол, нужно связаться с руководством организации. Заполучив в руки гаджет, ловкач при помощи СМС-сообщения осуществил банковский перевод.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступник - ранее уже судимый за мошенничество 20-летний житель Ярославской области был задержан в гостинице на улице Киевской, где хотел забронировать номер. Оказавшись в полиции, гастролер во всем признался.

- Установлено, что для перевода средств злоумышленник воспользовался услугой «Мобильный банк», - сообщила подробности начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Деньги мошенник направил на счет своего двоюродного брата, проживающего в Ярославле. А потом родственник, который был не в курсе ситуации, перечислил их уже на счет подозреваемого.

Заподозрив, что такую вот нехитрую махинацию ярославец мог провернуть не единожды, полицейские принялись копать глубже. И установили причастность молодчика к аналогичному преступлению, совершенному в Московском районе. Там 69-летняя горожанка также пострадала на 8 тысяч рублей.

Вор арестован, но следствие продолжается. Полицейские предлагают жителям Калининграда, ставшим жертвами подобного мошенничества, обращаться по телефонам: 55-20-97, 55-20-54, 02 или 102. А также просят всех горожан предупредить своих престарелых родственников, что волонтеры никогда не приходят по собственной инициативе - только если была оставлена соответствующая заявка.