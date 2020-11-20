Калининградские самбисты выиграли три медали чемпионата мира среди ветеранов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Белоруссии прошел мастерский мировой турнир среди спортсменов в возрасте от 30 лет и старше. На базе национального олимпийского центра «Стайки» собрались 116 борцов из десяти государств.

В составе сборной России на турнир заявились представители региональной федерации дзюдо и самбо. В активе Владимира Хлопецкого и Сергея Сиверина две золотые и одна серебряная медаль, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта

Двойного успеха добился вице-президент федерации дзюдо и самбо Калининградской области Владимир Хлопецкий. Он стал первым среди мужчин весом до 82 килограммов и в возрасте не старше 34 лет. Затем в составе сборной России результативно поборолся и в командном турнире, где наши самбисты выиграли финал у сборной Украины со счётом 4:3.

Вторым из 10 мужчин весом до 82 килограммов в возрастной категории «40-44 года» стал чемпион Европы по дзюдо среди ветеранов и бронзовый призёр ветеранского чемпионата мира Сергей Сиверин. Выиграв два поединка, в финале он уступил титулованному мастеру спорта Украины международного класса.