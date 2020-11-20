Жительница Гусева ушла из дома и не вернулась

Оксана Балобина может находиться в Калининграде или Светлогорске. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

МО МВД России «Гусевский» разыскивает Балобину Оксану Александровну 1978 года рождения, уроженку города Гусев Калининградской области. Вечером 13 ноября женщина ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Предположительно может находится в Калининграде или в Светлогорске. Гражданка нуждается в медицинской помощи.

Приметы разыскиваемой: на вид 40 лет, рост 170 см., среднего телосложения, глаза голубые, волосы светлые волнистые до плеч. Была одета в черную демисезонную матерчатую укороченную куртку с капюшоном, синие джинсы, демисезонные ботинки на шнурках, при себе имела вязаную сумку серого цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Оксаны Балобиной, просят обращаться в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 55-66-05, 02 или 102.