В зеленоградской электричке прошел антиковидный рейд

Сотрудники транспортной полиции, регионального управления Роспотребнадзора и железнодорожники провели плановую комиссионную выездную проверку на территории Северного вокзала и в пути следования поезда «Калининград – Зеленоградск – Калининград». Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Как выяснили проверяющие, абсолютное большинство пассажиров соблюдают требования по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Но не все – были выявлены и единичные факты неправильного ношения масок. Таким гражданам пришлось разъяснять, что использование средств индивидуальной защиты во время пандемии является необходимой мерой, эффективность которой подтверждена эпидемиологами.