Калининградским школьникам теперь доступны уроки на You Tube

Как известно, региональный оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в целях снижения рисков распространения опасного заболевания с 16 ноября до 1 декабря перевел учащихся 6-10 классов школ Калининграда на дистанционное обучение. И вот в пятницу, 20 ноября ведущие педагоги начали проводить виртуальные для девятиклассников. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, акция запущена Калининградским областным Институтом развития образования.

Математика, русский язык, биология, химия, физика, география, литература доступно для изучения абсолютно бесплатно. Посмотреть уроки можно на официальном YouTube-канале образовательного учреждения. Уже проведены онлайн-занятия по биологии, химии и литературе.

Также для выпускников и родителей Калининградской области действует портал www.нашэкзамен.рф, посвященный сопровождению и консультированию по вопросам государственной итоговой аттестации. Там можно найти все необходимые материалы для подготовки к экзамену. На странице каждого предмета опубликована информация о том, что изменится в 2021 году и указаны ссылки на группу Всоциальной сети контакте, посвященную сопровождению выпускников.