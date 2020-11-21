Калининградка засудила дорожников за выбоину на проезжей части

В апреле прошлого года жительница Калининграда на улице Багратиона угодила колесом своего «КИА Стингера» в выбоину на проезжей части. В результате автомобиль пришлось ремонтировать. Летом того же года автоледи направила в адрес к ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» претензию с просьбой возместить понесенные убытки. Но добровольной компенсации, как вы понимаете, не дождалась, и тогда решила добиться своего через Центральный районный суд.

- В ходе разбирательства было установлено, что в марте 2019 года специалистами ответчика было выявлено неудовлетворительное состояние дороги на всем протяжении улицы Багратиона, - сообщили в пресс-службе суда. - Однако мер, направленных на избежание возникновения аварийных ситуаций, принято не было: участок дороги с имеющейся выбоиной не был огражден, предупреждающие знаки не выставлены.

Придя к выводу, что дорожники должны нести ответственность за причиненный по их вине материальный вред, суд в то же время по достоинству оценил и действия владелицы КИА. Мол, та должна была рулить более осмотрительно, реально оценивая не только движение пешеходов и транспортных средств, но и состояние дорожного полотна. И в итоге уменьшил размер компенсации до 25 тысяч рублей.

Однако и этого проигравшей стороне показалось много, и дорожники пожали апелляционную жалобу в областной суд. Увы для них - судебная коллегия по гражданским делам признала решение коллег из первой инстанции законным и обоснованным.