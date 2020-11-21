В Калининградскую область приедут военные дипломаты из Франции

Представители посольства Франции в Российской Федерации намерены посетить Калининградскую область в ближайшие дни. Об этом сообщает информационный сайт Tilzit.Info.

Как сообщается в письме региональному отделению Российского военно-исторического общества, визит пройдёт в целях развития общественной дипломатии и сохранения исторического наследия, укрепления российско-французского сотрудничества и реализации совместных проектов, направленных на увековечивание памятных мест.

Атташе по вопросам обороны, бригадный генерал Иван Мартен и военный атташе, подполковник Микаэль Деварт 25 ноября намерены побывать в Багратионовске и Правдинске, а на следующий день посетить Советск. Как известно, бывшие Прейсиш-Эйлау, Фридланд и Тильзит являются местами значимых исторических событий эпохи Наполеоновских войн. Во всех городах гости возложат цветы к воинским мемориалам и познакомятся с местными достопримечательностями.